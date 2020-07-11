11.07.2020 (13:41)

Корабли Северного флота нанесли ракетный удар по условному противнику в Баренцевом море



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Ракетный удар кораблей Северного флота по условному противнику

Группировка разнородных ударных сил Северного флота во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером «Пётр Великий» при поддержке самолётов Ту-22М3 Дальней авиации ВКС России нанесла ракетный удар по группировке условного противника в Баренцевом море.

Практические пуски противокорабельными ракетами выполнила корабельная ударная группа в составе тяжелого ракетного крейсера «Пётр Великий» и ракетного крейсера «Маршал Устинов». Стрельба выполнялась противокорабельными крылатыми ракетами «Гранит» и «Вулкан» по сложной мишенной позиции, имитирующей корабельную группировку условного противника, и расположенной на максимальной дальности стрельбы.

Ракетные стрельбы были выполнены в рамках этапа практических действий сбор-похода Северного флота, который проходит в Баренцевом море под руководством командующего Северным флотом Героя России вице-адмирала Александра Моисеева.

Группировки разнородных сил Северного флота отработали комплекс учений по обеспечению боевой устойчивости морских стратегических ядерных сил, поиску и уничтожению подводных лодок условного противника, тактическим приемам и способам нанесения поражения корабельным группировкам условного противника, обороны морского побережья, защиты морских коммуникаций, обеспечения безопасности морской экономической деятельности.

В ходе сбор-похода силы Северного флота решают задачи в акватории Баренцева моря, где они рассредоточены на площади более 250 тысяч квадратных километров. На различных этапах сбор-похода задействованы более 30 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения флота, более 20 летательных аппаратов и около 40 единиц техники береговых ракетно-артиллерийских войск и войск ПВО Северного флота.

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