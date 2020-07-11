11.07.2020 (13:24)
По просьбе руководства Республики Крым Министерство обороны Российской Федерации свяжет трубопроводом Тайганское и Симферопольское водохранилище.
Подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов приступили к выполнению задач по прокладке трубопровода, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища в Республике Крым.
Для перекачки воды из Тайганского водохранилища в Симферопольские трубопроводные подразделения из состава соединений материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов построят трубопровод протяженностью более 60 километров.
К выполнению задач будут привлечены свыше 300 военнослужащих и более 140 единиц различной техники.
Сегодня в Симферополь прибыли первые подразделения соединений материально-технического обеспечения и воинский эшелон со специальной техникой, оборудованием и материальными средствами.