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11.07.2020 (13:24)

По просьбе руководства Республики Крым Министерство обороны Российской Федерации свяжет трубопроводом Тайганское и Симферопольское водохранилище.

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Подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов приступили к выполнению задач по прокладке трубопровода, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища в Республике Крым.

Для перекачки воды из Тайганского водохранилища в Симферопольские трубопроводные подразделения из состава соединений материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов построят трубопровод протяженностью более 60 километров.

К выполнению задач будут привлечены свыше 300 военнослужащих и более 140 единиц различной техники.

Сегодня в Симферополь прибыли первые подразделения соединений материально-технического обеспечения и воинский эшелон со специальной техникой, оборудованием и материальными средствами.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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