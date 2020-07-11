Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

11.07.2020 (13:16)

В Камышинском отдельном гвардейском соединении ВДВ почтили память генерала армии Дмитрия Семеновича Сухорукова

В Камышинском отдельном гвардейском десантно-штурмовом Донском казачьем соединении состоялось памятное мероприятие, посвященное годовщине ухода из жизни видного советского военачальника, командующего Воздушно-десантными войсками СССР с 1979 по 1987 гг. генерала армии Дмитрия Семеновича Сухорукова.

Выступая на памятном митинге, посвященном легендарной личности и видному военачальнику, командир соединения гвардии полковник Андрей Кондрашкин напомнил личному составу славный героический путь Дмитрия Семеновича, особое внимание обратив на его профессиональные и личностные качества военачальника и руководителя.

«Генерал армии Дмитрий Семенович Сухоруков прожил насыщенную и интересную жизнь. Его очень любили и уважали сослуживцы, подчиненные.  Все, кто с ним сталкивался, считают его человеком удивительной нравственной чистоты, высочайшего профессионального уровня. Дмитрий Семенович воспитывал в военнослужащих  десантный патриотизм. Он учил, что боевая подготовка, повседневная изматывающая работа в конечном итоге придает десантным войскам тот почет и уважение как в Вооруженных Силах, так и в обществе в целом» - подчеркнул командир соединения.

Также на памятном мероприятии присутствовали представители органов местного самоуправления, военно-патриотических обществ и казачества.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
Метки:
Воздушно-десантная подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false