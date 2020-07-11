11.07.2020 (13:16)

В Камышинском отдельном гвардейском соединении ВДВ почтили память генерала армии Дмитрия Семеновича Сухорукова

В Камышинском отдельном гвардейском десантно-штурмовом Донском казачьем соединении состоялось памятное мероприятие, посвященное годовщине ухода из жизни видного советского военачальника, командующего Воздушно-десантными войсками СССР с 1979 по 1987 гг. генерала армии Дмитрия Семеновича Сухорукова.

Выступая на памятном митинге, посвященном легендарной личности и видному военачальнику, командир соединения гвардии полковник Андрей Кондрашкин напомнил личному составу славный героический путь Дмитрия Семеновича, особое внимание обратив на его профессиональные и личностные качества военачальника и руководителя.

«Генерал армии Дмитрий Семенович Сухоруков прожил насыщенную и интересную жизнь. Его очень любили и уважали сослуживцы, подчиненные. Все, кто с ним сталкивался, считают его человеком удивительной нравственной чистоты, высочайшего профессионального уровня. Дмитрий Семенович воспитывал в военнослужащих десантный патриотизм. Он учил, что боевая подготовка, повседневная изматывающая работа в конечном итоге придает десантным войскам тот почет и уважение как в Вооруженных Силах, так и в обществе в целом» - подчеркнул командир соединения.

Также на памятном мероприятии присутствовали представители органов местного самоуправления, военно-патриотических обществ и казачества.

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