11.07.2020 (12:54)

Офицеры управления Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения совершенствуют навыки стрельбы из стрелкового оружия

На войсковом стрельбище полигона «Барановский» в Приморском крае прошли занятия по огневой подготовке с офицерами управления Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения из штатного стрелкового оружия: пистолетов Макарова (ПМ) и современных автоматов АК-12, поступивших на вооружение соединения в этом году. Занятия проводились как днем, так и ночью

Перед выполнением упражнений контрольных стрельб военнослужащие на учебных местах отработали навыки изготовки к бою, смены огневой позиции, повторили основы и правила стрельбы, выполнили нормативы по разборке и сборке АК-12, снаряжению магазина, метанию ручных гранат.

При выполнении упражнений контрольных стрельб военнослужащие поражали появляющиеся и движущиеся цели из стрелкового оружия с обязательной сменой огневой позиции, а также метали учебно-имитационные гранаты.

Занятия по огневой подготовке проводились в рамках подготовки офицеров управления соединения.

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