11.07.2020 (12:26)

В Рязани завершился всеармейский конкурс «Авиадартс-2020»

В Рязани на аэродроме Дягилево прошла торжественная церемония закрытия всеармейского этапа конкурса по воздушной выучке летных экипажей «Авиадартс-2020», в ходе которой были подведены итоги соревнований в 7 номинациях.

В мероприятии приняли участие заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Андрей Юдин, губернатор Рязанской области Николай Любимов, администрация конкурса, судейский корпус, летный и инженерно-технический состав команд-участниц.

В ходе церемонии призерам конкурса были вручены соответствующие медали, кубки и ценные призы.

Победителями в истребительной авиации стали летчики из Забайкальского края на самолетах Су-30см, в бомбардировочной авиации – экипаж Су-34 из Хабаровского края, в штурмовой авиации – пара Су-25см3 из Краснодарского края, в дальней авиации – экипаж Ту-22м3 из Калужской области, в военно-транспортной авиации – экипажи Ил-76 из Тверской области, в армейской авиации на боевых вертолетах – летчики на Ка-52 из Псковской области и в армейской авиации на транспортно-боевых вертолетах – экипажи Ми-8амтш из Краснодарского края.

Общекомандный зачет выиграла команда Южного военного округа, которая завоевала 2 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые награды во всех номинациях.

Переходящий кубок всеармейского конкурса «Авиадартс-2020» был вручен командующему объединением ВВС и ПВО южного военного округа генерал-майору Николаю Гостеву.

Всеармейский этап конкурса «Авиадартс-2020» проходил в Рязанской области в период с 30 июня по 11 июля. В нем приняли участие 54 экипажа оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации Воздушно-космических сил.

Международный этап конкурса «Авиадартс-2020» пройдет в период с 23 августа по 5 сентября 2020 года в Рязанской области в рамках Армейских международных игр.

В рамках подготовки к всеармейскому конкурсу в отборочных этапах «Авиадартс-2020» приняли участие более 200 экипажей ВКС. Для обеспечения соревнований было задействовано более 30 аэродромов и свыше 150 единиц авиационной техники 15 типов, включая истребители Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-35С, МиГ-29СМТ, бомбардировщики Су-24М и Су-34, штурмовики Су-25 различной модификации, вертолеты Ми-8, Ми-24, Ми-35, Ми-28Н и Ка-52 и другие.

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