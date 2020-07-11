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11.07.2020 (12:20)

Во Владивостоке прошел второй по счету выпуск воспитанников филиала Нахимовского военно-морского училища

Сегодня во Владивостоке состоялся второй по счету выпуск воспитанников филиала Нахимовского военно-морского училища (НВМУ) (Владивостокского президентского кадетского училища).

Торжественная церемония прошла на плацу филиала НВМУ.

Поздравить выпускников прибыл заместитель командующего Тихоокеанским флотом по военно-политической работе контр-адмирал Анатолий Зелинский.

Аттестаты об образовании и знаки отличия выпускников получили 63 нахимовца. Более 50 из них планируют продолжить обучение в высших военно-морских учебных заведениях Министерства обороны, в том числе в Тихоокеанском высшем военно-морском училище имени адмирала С.О.Макарова.

 Торжественная церемония завершились общим прохождением нахимовцев под флагом училища.

Владивостокское президентское кадетское училище создано в 2013 году. Учебное заведение размещено на одной территории с Тихоокеанским высшим военно-морским училищем им. С.О. Макарова. В 2016 г. «Владивостокское ПКУ» присоединено к Нахимовскому военно-морскому училищу, став его филиалом. Штатная численность обучающихся составляет 560 воспитанников.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
Метки:
Тихоокеанский флот , Военно-Морской Флот , Военное образование
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