11.07.2020 (11:43)

Экипажи палубных вертолетов Балтийского флота отработали учебное бомбометание и поиск подводной лодки в море

На данном этапе летней боевой учебы экипажи противолодочных вертолетов Ка-27ПЛ отрабатывают учебно-тренировочные задачи по навигации, боевому применению и технике пилотирования. В частности, противолодочные вертолеты занимались поиском, обнаружением и уничтожению подводной лодки условного противника с применением противолодочных бомб.

В ходе плановых полетов экипажи вертолетов Ка-27ПЛ в одном из полигонов боевой подготовки в Балтийском море обнаружили субмарину условного противника, осуществлявшую разведку за группировкой кораблей флота. В ходе патрулирования экипажи отработали задачи по поиску и слежению за подводной лодкой с комплексным использованием радиолокационных и гидроакустических средств. После обнаружения и определения координат подлодки, летчики уничтожили специальную имитированную подводную цель при помощи авиабомб с воздуха.

Экипажи поисково-спасательных вертолетов Ка-27ПС осуществили тренировки по перевозки груза на внешней подвеске и плановое патрулирование побережья Балтийского моря.

Кроме этого, опытные летчики-инструкторы провели подготовку экипажей молодых вертолетчиков по курсу боевой подготовки. Молодые офицеры провели различные виды пилотирования вертолетов Ка-27ПЛ и Ка-27ПС в дневное и ночное время.

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