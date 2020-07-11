11.07.2020 (11:33)

На Балтийском флоте более 70% объектов подготовлено к следующему отопительному периоду

Специалисты ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны Российской Федерации по Балтийскому флоту ведут подготовку объектов к отопительному периоду 2020-2021 года.

В настоящее время уже выполнен текущий ремонт на более чем 130 объектах водо-канализационного, теплового хозяйства, казарменно-жилищного и жилого фонда.

В настоящее время на обслуживании Филиала по Балтийскому флоту находится 2743 здания казарменно-жилищного фонда, 306 объектов теплоснабжения, 178 объектов водо-канализационного хозяйства 652,157 км инженерных сетей, все эти объекты на 71% подготовлены к зиме.

Для контроля, за ходом подготовки к отопительному периоду и для оперативного устранения аварийных ситуаций в филиале сформировано 6 аварийно-ремонтных групп, которые укомплектованы необходимым инструментом, средствами малой механизации, автомобильной и специальной техникой.

Работы проводятся в строгом соответствии с графиком и планами подготовки военных городков к отопительному сезону.

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