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11.07.2020 (11:28)

Последняя группа новобранцев из Сочи убыла в воинские части ЮВО для прохождения службы

В Сочи последняя группа из 45 новобранцев, призванных сочинским военным комиссариатом в рамках весеннего призыва 2020 года, убыла для прохождения военной службы в воинские части Южного военного округа (ЮВО).

Торжественные отправки призывников прошли на призывном пункте военного комиссариата города Сочи. С напутственным словом выступили представители администрации муниципального образования, ветеранских организаций и казачества.

Молодое пополнение прибудет к местам службы в составе призывных команд железнодорожным и воздушным транспортом. На всем пути следования они будут обеспечены всеми видами довольствия по установленным нормам. Помимо военной формы одежды и продовольственного пайка каждый призывник получил именную персональную и банковскую пластиковые карты.

В рамках противоэпидемиологических мероприятий на сборном пункте проводилось тестирование на коронавирусную инфекцию. Все призывники обеспечены средствами индивидуальной защиты и антисептиками.

Всего в ходе весеннего призыва 2020 года сочинский военный комиссариат направил на военную службу около 500 новобранцев.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Призывник , Военная служба по призыву , Призыв
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