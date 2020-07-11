11.07.2020 (11:22)

В ходе призыва «Весна-2020» в Волгоградской области призвано более 2,5 тыс. новобранцев

В ходе весеннего призыва 2020 года специалистами военкоматов Волгоградской области призвано более 2,5 тыс. призывников, в том числе более 2 тыс. новобранцев уже отправлены к местам службы.

В связи с эпидемиологической обстановкой были введены изменения в порядок прибытия призывников, их нахождения на сборном пункте и отправки к местам службы.

На сборном пункте проводилась регулярная дезинфекция помещений и территории. Перевозка граждан на призывные и сборные пункты осуществлялась автотранспортом, прошедшим специальную дезинфекционную обработку.

Также военные комиссариаты области использовали дистанционные способы оповещения и изучения призывников.

Кроме того, в военных комиссариатах организован и проводится «барьерный» медицинский контроль с обязательной термометрией с целью исключения возможности прибытия граждан с повышенной температурой тела и признаками респираторных заболеваний.

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