11.07.2020 (11:22)
В ходе призыва «Весна-2020» в Волгоградской области призвано более 2,5 тыс. новобранцев
В ходе весеннего призыва 2020 года специалистами военкоматов Волгоградской области призвано более 2,5 тыс. призывников, в том числе более 2 тыс. новобранцев уже отправлены к местам службы.
В связи с эпидемиологической обстановкой были введены изменения в порядок прибытия призывников, их нахождения на сборном пункте и отправки к местам службы.
На сборном пункте проводилась регулярная дезинфекция помещений и территории. Перевозка граждан на призывные и сборные пункты осуществлялась автотранспортом, прошедшим специальную дезинфекционную обработку.
Также военные комиссариаты области использовали дистанционные способы оповещения и изучения призывников.
Кроме того, в военных комиссариатах организован и проводится «барьерный» медицинский контроль с обязательной термометрией с целью исключения возможности прибытия граждан с повышенной температурой тела и признаками респираторных заболеваний.