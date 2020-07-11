11.07.2020 (11:04)

В Северной Осетии состоялось открытие чемпионата 58-й общевойсковой армии ЮВО по легкой атлетике

В Северной Осетии на базе мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО)состоялось торжественное открытие чемпионата по лёгкой атлетике 58-й общевойсковой армии ЮВО.

Участникам соревнований предстоит совершить кросс на дистанции 3, 5, 8 км и принять участие в командной эстафете. Выполнение кросса разделено на

4 этапа. Женщины и юниоры выполняют кросс на 3 км, каждый в своей подгруппе. Мужчинам предстоит выполнение кросса на 5 и 8 км.

Также каждая команда принимает участие в эстафете из 4 этапов. Каждый этап включает в себя выполнение определенного комплекса упражнений и прохождение полосы препятствий.

В соревнованиях принимают участие более 100 военнослужащих, представляющих воинские соединения ЮВО.

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