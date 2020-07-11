11.07.2020 (11:04)
В Северной Осетии состоялось открытие чемпионата 58-й общевойсковой армии ЮВО по легкой атлетике
В Северной Осетии на базе мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО)состоялось торжественное открытие чемпионата по лёгкой атлетике 58-й общевойсковой армии ЮВО.
Участникам соревнований предстоит совершить кросс на дистанции 3, 5, 8 км и принять участие в командной эстафете. Выполнение кросса разделено на
4 этапа. Женщины и юниоры выполняют кросс на 3 км, каждый в своей подгруппе. Мужчинам предстоит выполнение кросса на 5 и 8 км.
Также каждая команда принимает участие в эстафете из 4 этапов. Каждый этап включает в себя выполнение определенного комплекса упражнений и прохождение полосы препятствий.
В соревнованиях принимают участие более 100 военнослужащих, представляющих воинские соединения ЮВО.
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