11.07.2020 (09:23)

На полигоне «Князе-Волконский» ВВО расчеты гранатометов АГС-17 уничтожили групповые цели

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа продолжается учебно-методический сбор с расчетами гранатометов АГС-17 «Пламя».

В ходе боевых стрельб, которые состоялись на полигоне «Князе-Волконский» под Хабаровском, военнослужащие из автоматических станковых гранатометов АГС-17 «Пламя» уничтожили мишени, имитирующие скопление живой силы условного противника.

В рамках сбора расчетами АГС-17 проводятся занятия по маскировке на местности, классификации целей, корректировке огня, умению пользоваться приборами наблюдения и прицеливания, определению расстояния до цели и ведению огня на максимально возможных дальностях в светлое и темное время суток.

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