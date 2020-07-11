11.07.2020 (09:05)

Военно-исторический музей Дома офицеров Забайкальского края вновь возобновляет свою работу

Военно-исторический музей Дома офицеров Забайкальского края вновь возобновляет свою работу и ждёт читинцев и гостей города с 10 июля 2020 года посетить свои экспозиции. Режим работы музея: с 09.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, выходные: понедельник, вторник.

Музей состоит из 6-ти залов экспозиционной площадью около 3.000 квадратных метров. В фондах музея находится более 9-ти тыс. единиц хранения, в экспозициях выставлено около 4 тыс. предметов (коллекции оружия, боевой техники и приборов, форм одежды, знамён, государственных наград, фотодокументов, карт, а также комплексы личных вещей и документов).

Материалы первого зала рассказывают об истории освоения Забайкалья, о создании Забайкальского казачьего войска, о Русско-японской и Первой Мировой войнах. Здесь же демонстрируются документы об образовании Дальневосточной республики, о формировании её Народно-революционной армии, создании Забайкальского военного округа. Один из стендов зала посвящён оказанию Красной Армией помощи монгольскому народу в разгроме войск барона Унгерна, освобождению Дальнего востока от интервентов.

Во втором зале представленные материалы посвящены Особой Дальневосточной армии, её Забайкальской группе под командованием Героя Гражданской войны, кавалера четырех орденов Красного Знамени С.С. Вострецова. Подавляющая часть экспозиции этого зала рассказывает о боях частей и соединений округа с японскими милитаристами в районе реки Халхин-Гол.

Материалы третьего зала посвящены Великой Отечественной войне. Тысячи воинов-забайкальцев сражались на ее фронтах, в других частях и соединениях. Как свидетельствуют экспонаты зала, неувядаемой славой покрыли себя забайкальцы в боях под Смоленском, Оршей, в битве под Москвой и Сталинградом, на Курской дуге. Документы свидетельствуют о подвигах Героев Советского Союза Н.П. Губина, Г. Д Онискевича и многих других наших земляков. Один из стендов посвящен знаменитому снайперу – забайкальцу С.Д. Номоконову, который уничтожил 360 гитлеровцев и 9 самураев, и бесстрашному разведчику С. И Матыжонку, на счету которого 25 «языков». Музейные экспозиции зала включают и недавно созданные интерактивные экспозиции - «Комната допроса полковника Вермахта» и «Землянка командира партизанского отряда», посвященная уроженцу Забайкалья Б.Жабону, Герою России, партизану, воевавшему в годы Великой Отечественной войны в брянских лесах, новыми историческими сюжетами. Созданы великолепные диорамы, посвященные военным событиям на реке Халхин-Гол и взятию Хайларского укрепрайона во время Маньчжурской стратегической наступательной операции и дающие понять размах и напряженность боевых сражений.

Экспозиции четвертого зала знакомят посетителей с заключительными боевыми операциями Великой Отечественной, забайкальцами - участниками освобождения стран Восточной Европы и штурма Берлина. Основная часть посвящена действиям войск Забайкальского фронта в Маньчжурской наступательной операции. Фотодокументы красноречиво говорят о том, каких неимоверных усилий потребовал от воинов – забайкальцев переход через безводную пустыню Гоби и горный хребет Большого Хингана и, сыгравший главную роль в разгроме японской Квантунской армии. Созданная диорама «Взятие Хайларского укрепрайона» воплотила размах и напряженность боевых сражений советско-японской войны. Венчают экспозиции исторические снимки – подписание Акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил 8 мая1945 года в Карлсхорсте и подписание Акта о капитуляции Японии 2 сентября 1945 года в Токийской бухте на борту линкора «Миссури».

В пятом зале представлены экспонаты, отражающие ратные будни воинов округа в послевоенное время. Немало стендов посвящено воинам-интернационалистам, военнослужащим, выполнявшим свой служебный долг на Северном Кавказе.

Экспонаты, представленные в шестом зале музея, освещают деятельность Забайкальского Военного округа с середины 80-х годов прошлого века. В этом же зале хранятся фотографии, документы, рассказывающие о событии, важном для округа, - слиянии двух округов Ордена Ленина Забайкальского военного округа и Сибирского военного округа.

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