11.07.2020 (08:10)

Российские связисты в Таджикистане провели радиотренировку по связи

Российские военнослужащие подразделений связи 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, провели радиотренировку по связи.

В ходе практической части военнослужащие организовали устойчивую и защищенную связь с использованием открытых, защищенных и закрытых каналов связи между пунктами управления и другими абонентами. При проведении радиотренировки была проверена работа современной специальной аппаратуры. Также связисты отработали вопросы обеспечения непрерывного и устойчивого управления подразделениями в условиях повышенной помеховой обстановки.

Радиотренировка была проведена в военных городках Душанбе и Бохтаре, к ней было привлечено более 100 военнослужащих и 13 единиц техники связи.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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