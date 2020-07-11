11.07.2020 (07:15)

Расчеты БпЛА в трех регионах Сибири провели учения в сложных условиях

Военнослужащие подразделений беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) 41 общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) провели тактико-специальные учения в сложных условиях на комплексах «Орлан-10» и «Застава». Учения проходили в темное время суток на полигонах «Юргинский», «Алейский» и «Кара-Хаак».

В рамках учений расчеты комплексов БпЛА «Орлан-10» и «Застава» выполняли полеты на разной высоте. Старт беспилотников проходил с ограниченных площадок. Из наземного пункта осуществлялось управление одновременно несколькими единицами БпЛА «Орлан-10», одна из которых была ретранслятором и передавала сигнал от других летательных аппаратов, находящихся на удалении. Кроме этого, специалисты беспилотной авиации отработали передачу управления «Орлан-10» на другой комплекс во время полета. Подобные действия необходимы в случае ухудшения погодных условий, чтобы увести крылатую машину в безопасный район.

Во время учения военнослужащими также были отработаны задачи по ведению воздушной разведки и искажению навигационного поля GPS.

В учениях было задействовано около 500 военнослужащих и более 30 единиц военной техники.

41 ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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