11.07.2020 (04:49)
Ракетная катерная ударная группа ТОФ в Японском море провела учение по атаке отряда кораблей условного противника
В соответствии с планом боевой подготовки три ракетных катера соединения кораблей охраны водного района главной базы Тихоокеанского флота в составе тактической группы провели в Японском море учение по организации нанесения совместного ракетного удара по групповой морской цели.
Ракетные катера «Р-29», «Р-297» и «Р-298» в заливе Петра Великого отработали выход в атаку на отряд кораблей условного противника с практической отработкой всего алгоритма действий за исключением фактического пуска крылатых ракет.
Также катера совершенствовали элементы совместного тактического маневрирования, провели тренировки по спасению на море, оказанию помощи аварийному кораблю и приёму-передаче топлива и грузов на ходу.
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