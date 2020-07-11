11.07.2020 (05:30)

Для участия в Главном военно-морском параде в Кронштадт прибыл отряд ракетных кораблей Балтийского флота

Отряд из 5 малых ракетных кораблей и 2 ракетных катеров Балтийского флота прибыл в Кронштадт для участия в Главном военно-морском параде, который состоится 26 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Основу отряда составляют новейшие малые ракетные корабли «Серпухов», «Советск», «Мытищи», являющиеся носителями высокточного ракетного оружия, - крылатых ракет «Калибр».

В отряд, также вошли малые ракетные корабли «Ливень» и «Пассат», ракетные катера «Чувашия» и «Димитровград».

Корабли и катера и ошвартовались у причалов Ленинградской военно-морской базы в г. Кронштадте. Техника и вооружение кораблей и катеров работают в штатном режиме,

С сегодняшнего дня отряд приступит к тренировкам в Финском заливе, где экипажи будут отрабатывать движение в составе тактических групп на заданной скорости хода и установленной дистанции.

Перед выходом в район для проведения тренировок с командирами малых ракетных кораблей и ракетных катеров проведена тактическая летучка, в ходе которой проверялись знания навигационных особенностей акваторий проведения Главного военно-морского парада, а также вопросы использования объектов навигационно-гидрографического оборудования в местах проведения

Несколькими днями ранее в Кронштадт для участия в Главном Военно-Морском Параде, прибыли малый ракетный корабль Каспийской флотлии проекта 21631 «Великий Устюг», корвет Балтийского флота проекта 20380 «Стойкий», отряд противодиверсионных катеров Северного флота в составе которого катера «Юнармеец Заполярья», «Юнармеец Поморья», «Валерий Федянин», дизель-электрическая подводная Северного флота лодка проекта 677 «Санкт-Петербург», патрульный катер, десантный катер и противодиверсионные катера Каспийской флотилии «Юнармеец Дагестана» и «Юнармеец Татарстана».

Всего в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте примут участие 46 кораблей, подводных лодок, 42 воздушных судна и более 4 тыс. военнослужащих.

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