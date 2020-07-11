11.07.2020 (06:36)

В Нижегородской области танкисты ЗВО уничтожили условного противника в ночное время суток

В Нижегородской области на полигоне «Мулино» прошли ночные стрельбы экипажей танков Т-72Б3 отдельной танковой бригады гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа в рамках тактико-специального учения.

Военнослужащие отработали поражение целей из всего комплекса штатного вооружения бронетехники: 125-мм гладкоствольных орудий, спаренных пулеметов Калашникова танковых (ПКТ) и башенных пулеметов «Корд». В ходе стрельб в ночное время наводчики-операторы применили ночные бинокулярные приборы наблюдения ТВН-5.

В тактико-специальном учении было задействовано более 200 военнослужащих и около 60 единиц вооружения, военной и специальной техники. Занятия прошли под руководством командира отдельной танковой бригады гвардейской танковой армии ЗВО подполковника Андрея Воронкова.

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