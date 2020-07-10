10.07.2020 (20:11)

В Подмосковье разведчики ЗВО отразили нападение на колонну бронетехники

В Подмосковье на полигоне «Головеньки» военнослужащие разведывательных подразделений Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа провели тактическое учение по отражению нападения условного противника на колонну бронетехники.

По плану учения военнослужащие двигались в составе колонны бронетранспортеров БТР-82А в непосредственной близости с районом расположения условного противника для десантирования и проведения разведки. В момент движения на колонну бронетехники было осуществлено нападение диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) условного противника. Военнослужащие организовали круговую оборону и приступили к уничтожению условного противника. В результате часового боя разведчики смогли полностью уничтожить хорошо укрепленные огневые точки ДРГ условного противника и приступили к выполнению основной учебно-боевой задачи.

Всего в учении разведывательных подразделений Кантемировской дивизии танкового объединения ЗВО было задействовано около 150 военнослужащих и свыше 40 единиц вооружения и военной техники.

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