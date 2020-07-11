11.07.2020 (07:00)

Боевые расчеты С-400 «Триумф» Ленинградской армии ВВС и ПВО отразили удары условного воздушного противника

В Ленинградской области завершилось тактическое учение с зенитными ракетными дивизионами соединения противовоздушной обороны Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа.

Учение было проведено в два этапа. На первом этапе были отработаны мероприятия плана приведения дивизионов в высшие степени боевой готовности, а также мероприятия подготовки к ведению боевых действий в пределах позиционного района. На втором этапе отрабатывались вопросы ведения подразделениями маневренных противовоздушных боев.

В рамках проведения учения боевые расчеты зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» совершили марш на временную учебную позицию, преодолев участки пересеченной местности в условиях действия разведывательно-диверсионных групп «противника», провели комплекс мероприятий по маскировке специальной техники.

Также военнослужащие отработали задачи ведения противовоздушного боя в ходе отражения массированного ракетного авиационного удара с помощью электронного пуска зенитных управляемых ракет по воздушному «противнику». В качестве условного противника выступили вертолеты армейской авиации объединения: многоцелевые вертолеты Ми-8, разведывательно-ударные вертолеты Ми- 35. Целеуказание на условное уничтожение воздушных целей поступали от командного пункта полка

Боевая работа командного пункта полка и зенитных ракетных дивизионов оценивалась группой руководства учением под руководством командира полка полковника Игоря Гуфраева

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