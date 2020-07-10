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10.07.2020 (20:56)

Начальник Главного управления военной полиции вручил погоны лучшим инспекторам 100-й ВАИ

Начальник Главного управления военной полиции Министерства обороны Российской Федерации генерал-полковник Сергей Кураленко вручил погоны лучшим инспекторам дорожно-патрульной службы 100-й военной автомобильной инспекции г. Москвы, которые принимали активное участие в обеспечении передвижения механизированной колонны при подготовке и проведении Парада Победы на Красной площади.

Также данные военнослужащие являются призерами третьего этапа конкурса по полевой выучке «Дорожный патруль» и в настоящее время готовятся к участию во всеармейских соревнованиях.

В своем выступлении генерал-полковник С.В.Кураленко отметил большой вклад военнослужащих 100-й ВАИ г. Москвы в обеспечение безопасности дорожного движения, поблагодарил за добросовестное исполнение воинского долга и пожелал дальнейших успехов в службе.

Инспекторы дорожно-патрульной службы 100-й ВАИ г. Москвы ежедневно осуществляют контроль за использованием транспортных средств Вооруженных Сил на дорогах столицы, проводят занятия с личным составом воинских частей гарнизона, а также поддерживают технику в исправном состоянии. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ВАИ , Военная полиция , АрМИ , Дорожный патруль
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