Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

10.07.2020 (20:36)

Около 200 новобранцев в воинских частях и соединениях РВСН примут Военную присягу

В восьми соединениях и воинских частях Ракетных войск стратегического назначения (Московская область, Тверская, Ивановская, Саратовская, Оренбургская, Новосибирская области, Республика Марий Эл и Алтайский край) пройдут торжественные церемонии приведения к Военной присяге, призванных на военную службу весной текущего года.

Во время торжественной церемонии командиры, ветераны РВСН и представители общественных организаций поздравят ракетчиков со столь знаменательным событием в их жизни.

В торжественных мероприятиях примут участие коллективы художественной самодеятельности соединений с концертными программами и поздравлениями военнослужащих, принявшими Военную присягу.

В ходе весеннего призыва 2020 года в соединения и воинские части РВСН прибыло уже около 3000 человек молодого пополнения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В Военной академии РВСН обсудили вопросы организации профессионального отбора кандидатов на поступление в вузы МО РФ в 2020 году
Пусковые установки ПГРК «Ярс» вышли на маршруты патрулирования в Иркутском ракетном соединении
Лучшие специалисты связи РВСН соревнуются на всеармейском конкурсе «Уверенный прием-2020»
Комиссия РВСН приступит к отбору кандидатов на обучение в вузы Министерства обороны

Метки:
РВСН
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false