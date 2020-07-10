10.07.2020 (20:36)

Около 200 новобранцев в воинских частях и соединениях РВСН примут Военную присягу

В восьми соединениях и воинских частях Ракетных войск стратегического назначения (Московская область, Тверская, Ивановская, Саратовская, Оренбургская, Новосибирская области, Республика Марий Эл и Алтайский край) пройдут торжественные церемонии приведения к Военной присяге, призванных на военную службу весной текущего года.

Во время торжественной церемонии командиры, ветераны РВСН и представители общественных организаций поздравят ракетчиков со столь знаменательным событием в их жизни.

В торжественных мероприятиях примут участие коллективы художественной самодеятельности соединений с концертными программами и поздравлениями военнослужащих, принявшими Военную присягу.

В ходе весеннего призыва 2020 года в соединения и воинские части РВСН прибыло уже около 3000 человек молодого пополнения.

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