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10.07.2020 (20:26)

Команда ВС РФ приступила к подготовке к международному этапу АрМИ-2020 конкурса «Танковый биатлон»

Танковые экипажи команды Вооруженных Сил Российской Федерации приступили к подготовке к международному этапу конкурса АрМИ-2020 «Танковый биатлон». Подготовка проводится на полигоне Алабино Московской области по разработанной тренерским составом программе.

В команду вошли экипажи от нескольких военных округов, но основу составили экипажи Западного военного округа, так как именно команда ЗВО завоевала чемпионский кубок в завершившихся недавно Всероссийских состязаниях танкистов.

Тренировки экипажей проходят по трассе где присутствуют естественные и искусственные препятствия, брод, косогор, противотанковый ров, колейный мост, эскарп, минное поле и др, а также участками скоростного прохождения и обгона, проведения стрельб и пунктами управления судейской комиссии.

Танкисты улучшают свою профессиональные навыки в поражении мишеней штатным артиллерийским выстрелом, противотанковой управляемой ракетой, стрельбой из крупнокалиберного пулемета «Корд».

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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