10.07.2020 (20:26)
Команда ВС РФ приступила к подготовке к международному этапу АрМИ-2020 конкурса «Танковый биатлон»
Танковые экипажи команды Вооруженных Сил Российской Федерации приступили к подготовке к международному этапу конкурса АрМИ-2020 «Танковый биатлон». Подготовка проводится на полигоне Алабино Московской области по разработанной тренерским составом программе.
В команду вошли экипажи от нескольких военных округов, но основу составили экипажи Западного военного округа, так как именно команда ЗВО завоевала чемпионский кубок в завершившихся недавно Всероссийских состязаниях танкистов.
Тренировки экипажей проходят по трассе где присутствуют естественные и искусственные препятствия, брод, косогор, противотанковый ров, колейный мост, эскарп, минное поле и др, а также участками скоростного прохождения и обгона, проведения стрельб и пунктами управления судейской комиссии.
Танкисты улучшают свою профессиональные навыки в поражении мишеней штатным артиллерийским выстрелом, противотанковой управляемой ракетой, стрельбой из крупнокалиберного пулемета «Корд».