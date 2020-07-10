10.07.2020 (20:15)

В Подмосковье разведчики ЗВО прошли проверку «Психологической полосой»

В Подмосковье военные психологи гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа проверили моральную устойчивость военнослужащих разведывательных подразделений Таманской мотострелковой дивизии на психологической полосе препятствий.

Более 300 метров и свыше 30 препятствий преодолели разведчики через дым покрышек, пулеметный огонь и постоянные взрывы под ногами. Условия, в которых военнослужащие преодолевали препятствия максимально приближены к боевым, во время тренировки было применено около 150 единиц имитационных средств, включая взрывпакеты, дымы и разрывающиеся манекены в военной форме. Военнослужащие преодолевали полосу попарно, боевыми двойками, осуществляя физическую и моральную поддержку друг друга.

Контроль за прохождением полосы осуществлялся психологами соединения, у каждого военнослужащего производился замер психологического состояния до и после преодоления полосы препятствий.

В проверке приняло участие более 300 военнослужащих разведывательных подразделений Таманской мотострелковой дивизии танкового объединения ЗВО.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице