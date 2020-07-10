Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

10.07.2020 (20:15)

В Подмосковье разведчики ЗВО прошли проверку «Психологической полосой»

В Подмосковье военные психологи гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа проверили моральную устойчивость военнослужащих разведывательных подразделений Таманской мотострелковой дивизии на психологической полосе препятствий.

Более 300 метров и свыше 30 препятствий преодолели разведчики через дым покрышек, пулеметный огонь и постоянные взрывы под ногами. Условия, в которых военнослужащие преодолевали препятствия максимально приближены к боевым, во время тренировки было применено около 150 единиц имитационных средств, включая взрывпакеты, дымы и разрывающиеся манекены в военной форме. Военнослужащие преодолевали полосу попарно, боевыми двойками, осуществляя физическую и моральную поддержку друг друга.

Контроль за прохождением полосы осуществлялся психологами соединения, у каждого военнослужащего производился замер психологического состояния до и после преодоления полосы препятствий.

В проверке приняло участие более 300 военнослужащих разведывательных подразделений Таманской мотострелковой дивизии танкового объединения ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье провели занятие с гранатометчиками
В Санкт-Петербурге состоялась первая тренировка морской авиации к Главному военно-морскому параду
Морские пехотинцы Балтийского флота приступили к боевым стрельбам и вождению на плаву бронетранспортёров БТР - 82А
Танкисты Балтийского флота выполнили стрельбы из вооружения танков Т-72Б3

Метки:
Западный военный округ , Психологи
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false