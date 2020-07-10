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10.07.2020 (19:23)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье провели занятие с гранатометчиками

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошли занятие по огневой подготовке с гранатометчиками.

К занятию было привлечено около 60 гранатометчиков ОГРВ ПРРМ. Огонь по мишеням, имитирующим наступающую пехоту и боевую технику условного противника, велся из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и автоматических гранатометов станковых АГС-17.

В ходе занятия военнослужащие отработали действия по скрытному перемещению, занятию огневых позиций и маскировке подручными средствами. Особое внимание было уделено корректировке огня при порывистом ветре для поражения малоразмерных целей, находящихся на максимальных дальностях.

Занятие с гранатометчиками прошло на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ носило плановый характер.

Пресс-служба Западного военного округа
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В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошло занятие по огневой подготовке

Метки:
Западный военный округ , Миротворческие операции
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