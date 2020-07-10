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10.07.2020 (18:01)

На Северном флоте прошли занятия по преодолению водных преград на колёсной и гусеничной боевой технике

В Печенгском районе Мурманской области состоялись практические занятия по преодолению водных преград на боевых машинах и бронированной технике с военнослужащими отдельной мотострелковой бригады и бригады морской пехоты Северного флота.

В ходе занятий, которые проходили на участке тактического поля озера Сантаярви,  отрабатывались элементы подготовки техники к  преодолению водных преград методом замочки и одиночного вождения боевых машин на плаву.

Завершающим этапом занятия стал розыгрыш тактического эпизода с боевой стрельбой в ходе форсирования водной преграды десантно-штурмовой ротой морской пехоты Северного флота на БТР-82А при поддержке артиллерии, а также подразделений противовоздушной обороны и танков.

Занятия по преодолению водных преград являются неотъемлемой частью боевой подготовки механиков-водителей. До начала тренировок на воде механики-водители прошли теоретическую подготовку и совершили марш из постоянного места дислокации к месту проведения занятий.

К занятиям было привлечено более 300 военнослужащих и более 60 единиц штатной колёсной и гусеничной боевой техники, стоящей на вооружении морской пехоты и мотострелков Северного флота: БТР-82А, Т-80БВМ, САУ 2С3м, зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Тунгуска»,  МТЛБВ, МТЛБУ, ДТ-1 «Витязь», плавающий транспортер ПТС-2, двухзвенный гусеничный плавающий снегоболотоход ГАЗ-3344-20 «Алеут» а также колёсная техника высокой проходимости КамАЗ и «Урал».

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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