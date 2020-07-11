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11.07.2020 (00:01)

В Саратовском соединении дальней авиации прошли командирские полеты

В Саратовской области на базе соединения дальней авиации прошли командирские полеты, в которых были задействованы более 10 стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95мс.

Мероприятие прошло под руководством командира соединения гвардии генерал-майора Олега Пчелы.

В ходе полетов экипажи дальней авиации отработали основные и наиболее сложные элементы летной подготовки, включая дозаправку в воздухе, полеты строем и на предельно малых высотах, полеты в сложных метеорологических условиях, посадку по приборам, маневры ухода от средств авиационного поражения и другие.

Особенность командирских полетов заключается в том, что в них задействован только руководящий состав, который отрабатывает методику выполнения полетных заданий для последующего обучения молодых специалистов, в том числе выпускников вузов, которые прибыли для прохождение военной службы в соединение дальней авиации в 2020 году.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Авиация , ВВС , ВКС
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