10.07.2020 (17:41)

В Сибири прошли учения дальней авиации с выполнением пусков ракет и бомбометанием

В Иркутской области прошло летно-тактическое учение с авиационным полком дальней авиации.

В мероприятии было задействовано до 10 экипажей дальних бомбардировщиков Ту-22м3 и более 50 единиц военной и специальной техники.

В ходе учения экипажами отработано боевое применение авиационных средств поражения по наземным целям на полигоне, взаимодействие с другими родами авиации и преодоление системы ПВО условного противника.

Командным составом дальневосточного авиационного соединения проверены действия летного и инженерно-технического состава авиационного полка по выполнению нормативов ускоренной подготовки авиационной техники к вылету, подготовке и выводу из-под условного ракетного удара автомобильной и специальной техники авиационного полка, а также подготовке к убытию личного состава передовых команд на оперативные аэродромы для выполнения задач по предназначению.

В ходе учения были отмечены слаженные действия личного состава авиационного полка при выполнении поставленных задач и при отработке вводных.



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