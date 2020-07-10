10.07.2020 (17:28)

В подмосковном парке «Патриот» прошли сборы специалистов военно-политической работы Воздушно-космических сил

В подмосковном парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» прошел учебно-методический сбор с должностными лицами военно-политических органов объединений, соединений, воинских частей и организаций Воздушно-космических сил (ВКС).

Мероприятие прошло под руководством заместителя главнокомандующего воздушно-космическими силами по военно-политической работе генерал-майора Александра Максимцева. В сборе участвовало около 150 специалистов, представляющих, в том числе, командования военно-воздушных сил, войск противовоздушной и противоракетной обороны, космических войск.

В сборе также приняли участие представители Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации, Департамента психологической работы Минобороны России, Главного управления военной полиции, Главной военной прокуратуры и других структур и организаций.

Тематикой сбора являлась организация военно-политической работы (ВПР) в Воздушно-космических силах и методика работы органов ВПР ВКС.

Сбор проведен с целью повышения индивидуальной профессионально-должностной подготовки руководителей военно-политических органов ВКС и совершенствования их профессиональных качеств, обеспечивающих выполнение задач по предназначению в различных условиях обстановки.

В ходе мероприятия были проведены зачеты по знанию обязанностей и руководящих документов, инструкторско-методические занятия по профилактике правонарушений в воинских коллективах, по профилактике ДТП (среди военнослужащих – владельцев личных транспортных средств), по организации работы должностных лиц с молодым пополнением.

Помимо этого, были проведены практические занятия по организации психологической подготовке летного состава к действиям в особых случаях в полете, а также военнослужащих к несению боевого дежурства.

Участники сбора также ознакомились с экспозицией Воздушно-космических сил в парке «Патриот», посетили Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации и музейный комплекс «Дорога памяти».

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