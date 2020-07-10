10.07.2020 (17:30)

На форуме «АРМИЯ-2020» обсудят перспективы развития морской пехоты Военно-Морского Флота

Вопросы развития морской пехоты Военно-Морского Флота на период до 2030 года будут рассмотрены в ходе Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020».

В рамках круглого стола планируется сформировать требования к перспективным организационно-штатным структурам тактического и оперативного уровня морской пехоты, а также определить направления оснащения данных подразделений новейшими образцами вооружения, военной и специальной техники.

Организатор круглого стола – Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова» (ВУНЦ ВМФ «ВМА»).

Представители ВУНЦ ВМФ «ВМА» считают, что предложения, озвученные в ходе данного мероприятия, могут послужить основой для формирования перспективных соединений и частей береговых войск Военно-Морского Флота, оснащенных новыми образцами ВВСТ и способных выполнять весь комплекс стоящих перед ними задач.

В мероприятии планируют принять участие представители Главного командования ВМФ, органов военного управления, научно-исследовательских организаций Минобороны России, а также предприятий промышленности.

Справочно:

Мероприятия научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» пройдут в период с 23 по 28 августа 2020 года на ведущей выставочной площадке Минобороны России в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с научно-техническими площадками в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

Научно-деловая программа форума включает в себя широкий спектр мероприятий, направленных на обсуждение и разрешение наиболее актуальных проблем инновационного развития российского оборонно-промышленного комплекса, а также других ключевых вопросов.

Более подробная информация о мероприятиях научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» доступна в тематическом разделе официального сайта Минобороны России, а также на информационном ресурсе форума «Rusarmexpo.ru».

Официальным представителем организатора форума является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.

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