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10.07.2020 (16:26)

Морские пехотинцы Балтийского флота приступили к боевым стрельбам и вождению на плаву бронетранспортёров БТР - 82А

В соединении морской пехоты Балтийского флота идет подготовка экипажей бронетранспортеров БТР - 82а.

В настоящее время в соединении морской пехоты береговых войск Балтийского флота продолжается подготовка экипажей бронетранспортеров БТР-82а в рамках планового курса боевой подготовки.

В частности, экипажи боевых машин поэтапно проходят курс подготовки, который включает в себя вождение и выполнение курса боевых стрельб из вооружения бронетранспортеров. В общей сложности в мероприятиях боевой подготовки принимают участие свыше 50 экипажей бронетранспортеров. Подготовка проводится поэтапно - от одиночной подготовки механиков-водителей до выполнения задач отдельным экипажем совместно с десантом.

Военнослужащие совершенствуют навыки вождения бронетранспортеров по пересеченной местности и на плаву, а также отрабатывают ведение огня из вооружения бронетранспортеров по различным мишеням.

В общей сложности, в мероприятии боевой подготовки принимают участие свыше 100 военнослужащих и задействовано более 50 военной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
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