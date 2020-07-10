10.07.2020 (15:56)

На российской военной базе в Таджикистане состоялись сборы с командирами рот

На российской военной базе в Таджикистане состоялись учебно-методические сборы с командирами рот, батарей и их заместителями. Они проводились под общим руководством командира соединения.

На полигоне Ляур офицеры в течение недели совершенствовали свои знания, умения и навыки по важнейшим военным дисциплинам: тактической, огневой, медицинской подготовкам, радиационной, химической и биологической защите. На занятиях по физической подготовке командиры рот и их заместители продемонстрировали физическую подготовку, выполнив нормативы на ловкость, силу и выносливость. Наибольшее количество часов было отведено на огневую подготовку и вождение боевых машин. Эти дисциплины отрабатывались только в полевых условиях как днем, так и ночью.

Всего на сборы было привлечено более 100 офицеров соединения.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице