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10.07.2020 (15:49)

Военные вертолеты ЦВО доставили два модуля для будущего стационара на мыс Марре-Сале

Военные вертолеты Центрального военного округа (ЦВО) доставили два модуля для будущего научно-исследовательского стационара на мыс Марре-Сале.

В экспедиционных исследованиях задействуют ученых Российской академии наук и Научного центра изучения Арктики. С 2021 года здесь будут проводиться регулярные наблюдения за динамикой мерзлоты и неблагоприятными природными процессами на побережье Карского моря. Стационар, укомплектованный жилым модулем на 8 человек и кухней-столовой, позволит специалистам с комфортом проживать и работать в экспедициях круглый год.

Напомним, что силами военных экологов ЦВО на мысе Марре-Сале собрано уже более 125 тонн мусора и металлолома. Военные экологи приступили к работе по очистке арктической зоны на полуострове 10 июня, завершатся работы 1 октября.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Вертолеты , Центральный военный округ , ВВС
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