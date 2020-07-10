10.07.2020 (15:49)
Военные вертолеты ЦВО доставили два модуля для будущего стационара на мыс Марре-Сале
Военные вертолеты Центрального военного округа (ЦВО) доставили два модуля для будущего научно-исследовательского стационара на мыс Марре-Сале.
В экспедиционных исследованиях задействуют ученых Российской академии наук и Научного центра изучения Арктики. С 2021 года здесь будут проводиться регулярные наблюдения за динамикой мерзлоты и неблагоприятными природными процессами на побережье Карского моря. Стационар, укомплектованный жилым модулем на 8 человек и кухней-столовой, позволит специалистам с комфортом проживать и работать в экспедициях круглый год.
Напомним, что силами военных экологов ЦВО на мысе Марре-Сале собрано уже более 125 тонн мусора и металлолома. Военные экологи приступили к работе по очистке арктической зоны на полуострове 10 июня, завершатся работы 1 октября.