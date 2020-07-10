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10.07.2020 (15:40)

Танкисты Балтийского флота выполнили стрельбы из вооружения танков Т-72Б3

Танковые подразделения армейского корпуса Балтийского флота выполнили учебные боевые стрельбы на одном из полигонов в Калининградской области.

В рамках боевых упражнений 15 экипажей танков Т-72Б3 поразили более 60 появляющихся и движущихся мишеней, имитирующих танк, противотанковый гранатометный расчет и безоткатное артиллерийское орудие.

По условиям норматива средняя дальность до целей составляла около 1,7 км. Мишени появлялись в зоне огневого поражения на короткое время, что требовало от танкистов мгновенной реакции. Кроме того, выполнение огневых задач усложнялось поступлением неожиданных вводных. Экипажи боевых машин также выполнили нормативы по загрузке боеприпасов и переводу танка из походного положения в боевое.

В ходе мероприятия боевой подготовки руководитель стрельб контролировал методические навыки командиров подразделений и оценивал уровень обученности личного состава.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Танки , Западный военный округ
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