10.07.2020 (14:34)

Экипажи самолетов-разведчиков Су-24 авиаполка в Челябинской области в ходе ЛТУ выполнили вылеты с применением ракет класса «воздух-земля»

Два самолета-разведчика Су-24МР авиационного полка в Челябинской области в рамках летно-тактического учения раскрыли позиции техники и живой силы условного противника.

Экипажи самолетов во время воздушного патрулирования обнаружили позиции бронированной техники, а также скопления живой силы «противника». Сообщив на командный пункт об обнаружении условного противника, летчики выполнили разворот и с маневрирования нанесли ракетный удар по позиции «противника».

В ходе двухдневного летно-тактического учения экипажи выполнили около 10 вылетов с применением авиационных ракет класса «воздух-земля». Все практические действия летчиков фиксировались средствами объективного контроля, установленными на боевых самолетах, а также на земле в районе боевого применения. Анализ данных, полученных средствами объективного контроля, показал стопроцентное поражение всех целей.

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