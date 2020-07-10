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10.07.2020 (15:32)

Курсанты военного учебного центра Уральского федерального университета провели первое вождение танков Т-72Б3

Курсанты военного учебного центра Уральского федерального университета (УрФУ), обучающиеся по специальности «инженер по эксплуатации многоцелевых гусеничных машин», провели первое вождение танков Т-72Б3 в ходе практических занятий, прошедших на полигоне под Екатеринбургом.

В ходе первого практического знакомства с боевой машиной курсанты под руководством преподавателей выполнили запуск и остановку двигателя, а также трогание с места. Затем будущим командирам танковых взводов были продемонстрированы элементы маневрирования, входящие в программу боевой подготовки танковых подразделений. На заключительном этапе занятия курсанты самостоятельно выполнили преодоление минного поля, прохождение колейного моста и постановку танка в окоп.

Практические действия прошли в строгом соответствии с требованиями противодействия распространению вирусной инфекции. Преподаватели и курсанты были обеспечены защитными медицинскими масками. Вся техника, привлекаемая к перевозке личного состава и практическому вождению, прошла специальную обработку дезинфицирующими растворами.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Танки , Центральный военный округ
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