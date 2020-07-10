10.07.2020 (15:24)

Подразделения мотострелкового соединения проведут тактические учения на полигоне в Кузбассе

На Юргинском полигоне в Кемеровской области стартовали четырехдневные двусторонние ротные тактические учения с военнослужащими мотострелкового соединения, входящего в состав 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа.

Мотострелки приступили к разведке и определению координат условного противника с помощью беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», их передаче на командно-наблюдательные пункты, где командиры рот обеспечат огневое поражение из вооружения танков Т-72Б3.

В ходе учения военнослужащие выполнят стрельбы из всех видов стрелкового оружия, гранатометов, а также боевых машин пехоты по движущимся и появляющимся мишеням в дневное и ночное время.

В ходе плановых мероприятий также будет оцениваться уровень боевой выучки военнослужащих, слаженность подразделений и их готовность к выполнению задач по предназначению.

В учении принимают участие свыше 500 военнослужащих и свыше 70 единиц военной техники.

41 ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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