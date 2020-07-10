10.07.2020 (15:24)
Подразделения мотострелкового соединения проведут тактические учения на полигоне в Кузбассе
На Юргинском полигоне в Кемеровской области стартовали четырехдневные двусторонние ротные тактические учения с военнослужащими мотострелкового соединения, входящего в состав 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа.
Мотострелки приступили к разведке и определению координат условного противника с помощью беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», их передаче на командно-наблюдательные пункты, где командиры рот обеспечат огневое поражение из вооружения танков Т-72Б3.
В ходе учения военнослужащие выполнят стрельбы из всех видов стрелкового оружия, гранатометов, а также боевых машин пехоты по движущимся и появляющимся мишеням в дневное и ночное время.
В ходе плановых мероприятий также будет оцениваться уровень боевой выучки военнослужащих, слаженность подразделений и их готовность к выполнению задач по предназначению.
В учении принимают участие свыше 500 военнослужащих и свыше 70 единиц военной техники.
41 ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.