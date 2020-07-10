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10.07.2020 (15:02)

Начальник Генштаба ВС РФ провел телефонный разговор с главой штаба армии Франции

10 июля начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с начальником главного штаба вооруженных сил Франции армейским генералом Франсуа Лекуантром.

Были затронуты актуальные вопросы международной безопасности, ситуация в кризисных регионах мира, а также двустороннее взаимодействие.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Состоялся телефонный разговор начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова с председателем Военного комитета НАТО Стюартом Пичем

Метки:
Международная деятельность
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