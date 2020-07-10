10.07.2020 (15:00)

Лучшие зенитчики России продемонстрировали мастерство на Азовском побережье в ходе конкурса «Чистое небо»

На полигоне Ейский в Краснодарском крае в рамках всеармейского этапа конкурса по полевой выучке зенитных подразделений «Чистое небо-2020» военнослужащие уничтожили более 50 летательных аппаратов условного противника на побережье Азовского моря.

Военнослужащие на бронетранспортерах прошли трассу общей протяжённостью более 8 км с преодолением противотанкового рва с водой, косогора, колейного моста и участка ограниченного пространства.

На каждом этапе конкурса зенитчики поражали мишени, имитирующие вертолет противника, скоростные мишени как на встречном, так и на догонном курсах, а также движущуюся легкобронированную технику.

В этом году был введен этап конкурса по борьбе с беспилотными летательными аппаратами и применением пулеметного вооружения боевых машин и переносных зенитных ракетных комплексов.

Также в этом году на одном из огневых рубежей военнослужащие поражали цели условного противника с применением тренажерных комплексов.

В соревнованиях приняли участие более 200 лучших специалистов военных округов, было задействовано около 30 единиц военной техники, в том числе бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82А.

В течение четырех соревновательных дней значительного разрыва в баллах между командами не возникло, поэтому исход конкурса определит заключительный пятый этап всеармейского конкурса «Чистое небо-2020».

Награждение победителей состоится 11 июля на полигоне Ейский.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице