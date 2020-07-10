10.07.2020 (14:49)

Мотострелки ЦВО отразили наступление «противника» под Самарой

Военнослужащие мотострелковых подразделений Центрального военного округа применили тактику маневренной обороны для отражения массированной атаки условного противника в ходе учения в Самарской области.

По замыслу учений, мотострелки заняли позиции и рубежи для отражения наступления бронетехники и живой силы условных незаконных вооруженных формирований (НВФ). Для блокирования штурмовых отрядов «противника» использовались пикапы УАЗ «Патриот», с установленными на них 12,7-мм пулеметами НСВ «Утес» и 30-мм автоматическими гранатометами АГС-17.

В ходе маневров удалось сорвать наступление «противника» и блокировать его штурмовые отряды. С помощью комплексов радиоэлектронной борьбы «Леер-3» военнослужащие подразделений РЭБ подавили радиосвязь разрозненных групп «боевиков» и передали координаты артиллерийской батарее. После чего условный противник был уничтожен огнем из 120-мм минометов «Сани».

В тактических учениях было задействовано более 500 военнослужащих и около 60 единиц боевой и специальной техники.

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