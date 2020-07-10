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10.07.2020 (13:42)

В Забайкальском крае прошло торжественное закрытие военного многопрофильного мобильного госпиталя

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и указаниями Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу многопрофильный мобильный госпиталь одного из соединений Восточного военного округа был оперативно переброшен из Бурятии в Забайкальский край.

С 7 июня военные медики Восточного военного округа оказывали помощь врачам Забайкальского края в борьбе с коронавирусной инфекцией. Всего с начала работы в Чите полевого военного госпиталя на 100 коек, 63 человека получили необходимую медицинскую помощь и полностью вылечились от коронавирусной инфекции.

После выписки последнего пациента состоялось торжественное закрытие многопрофильного мобильного госпиталя с участием командования общевойскового объединения Восточного военного округа и администрации Забайкальского края.

В ходе торжественного мероприятия слова искренней благодарности за профессиональное выполнение своих функциональных обязанностей военным медикам выразили начальник штаба общевойскового объединения Восточного военного округа генерал-майор Роман Кутузов, губернатор Забайкальского края Александр Осипов и министр здравоохранения Забайкальского края Анна Шангина.

 «Эпидемиологическая обстановка в Забайкальском крае выровнялась. В настоящее время хватает мест для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Поэтому считаю, что наша задача выполнена. Личный состав госпиталя справился на 100%, заболевших за этот период не было, все пациенты были выписаны с выздоровлением», - пояснил начальник многопрофильного мобильного госпиталя подполковник м/с подполковник Виталий Нам.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Медицина , COVID-19
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