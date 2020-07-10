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10.07.2020 (14:27)

Разведчики армейского корпуса проводят занятия в условиях естественного рельефа местности

Военнослужащие разведывательных подразделений соединений и воинских частей армейского корпуса Балтийского флота, дислоцированных в Калининградской области, совершенствуют свое мастерство в рамках лагерного сбора.

За первую неделю с разведчиками прошли занятия по тактической подготовке в условиях естественного рельефа местности. Также военнослужащие выполнили упражнение контрольных стрельб из БТР-80 в составе расчетов.

В последующем военнослужащие отработают вопросы организации наблюдательных постов, разведывательных засад, действий в разведывательном дозоре, изучат приемы маскировки и бесшумного передвижения разведчика. Также солдаты и офицеры выполнят боевые стрельбы в составе взводов и рот.

Лагерный сбор разведывательных подразделений продлится до конца августа. В общей сложности, свое мастерство повысят около 500 военнослужащих объединения.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Военно-Морской Флот , Балтийский флот , Разведывательные подразделения
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