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10.07.2020 (14:16)

В Подмосковье пройдет Всеармейский этап международного конкурса аварийно-спасательных подразделений «Аварийный район-2020»

В Сергиевом Посаде Московской области на базе Межвидового учебного центра пройдет Всеармейский этап международного профессионального конкурса военнослужащих аварийно-спасательных подразделений «Аварийный район».

В ходе состязаний военнослужащие, кроме нормативов по огневой
и физической подготовке, отработают прохождение элементов огненно-штурмовой полосы и специальной полосы препятствий, преодолевая трудности, с которыми спасатели сталкиваются при выполнении задач.

Особо сложными и ответственными заданиями в ходе проведения конкурса являются тушение очага пожара, преодоление скалодрома
с аварийно-спасательным оборудованием, разбор завалов с помощью гидравлических инструментов и вождение специальных автомобилей по пересеченной местности.

Победители Всеармейского этапа будут представлять Вооруженные Силы России на Армейских международных играх в августе, соревнуясь с командами иностранных государств.

Открытие Всеармейского этапа конкурса «Аварийный район-2020» пройдет в Сергиевом Посаде 11 июля.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ , Аварийный район
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