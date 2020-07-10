Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

10.07.2020 (13:24)

Военнослужащие ЮВО в Ростовской области в ночное время уничтожили бронетехнику и живую силу условного противника

Военнослужащие мотострелкового подразделения 150-й дивизии Южного военного округа (ЮВО) в ночное время уничтожили бронетехнику и живую силу условного противника в ходе двустороннего батальонного тактического учения на полигоне Кадамовский в Ростовской области.

При выполнении учебно-боевой задачи по ликвидации прорыва крупных сил противника мотострелки при поддержке боевых машин пехоты БМП-3 поразили цели, имитирующие легкобронированную технику, низколетящие воздушные цели, а также живую силу  условного противника.

Сосредоточенным огнем из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В при поддержке вооружения БМП-3 условный противник был уничтожен.

Гранатометчики действовали в составе групп по три человека, используя различные приемы для эффективного огневого поражения бронированных целей на различные дальности, отработали навыки ведения огня из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В, тренировались в выборе и поражении первоочередных целей противника из различных положений со сменой огневой позиции.

В двустороннем батальонном тактическом учении принимает участие около 2 тыс. военнослужащих и задействовано более 200 единиц боевой и специальной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
В Ростовской области стартовало тактическое учение танковых и мотострелковых подразделений 8-й общевойсковой армии ЮВО
Танкисты соединения ЮВО приобретают навыки подводного вождения под Волгоградом
Военнослужащие ЮВО в Ростовской области поздравили со 100-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны
Мотострелковое подразделение танкового соединения 150-й дивизии ЮВО отразило нападение условного противника в Ростовской области

Метки:
Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false