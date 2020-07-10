10.07.2020 (13:05)

Танкисты соединения ЮВО приобретают навыки подводного вождения под Волгоградом

Экипажи танков Т-90А мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) приступили к занятиям по подводному вождению на общевойсковом полигоне Прудбой в Волгоградской области.

В ходе специальной подготовки танкисты учатся преодолевать водные преграды длиной около 100 м, двигаясь по дну водоема на глубине до 5 м. В условиях нулевой видимости механик-водитель, ориентируясь по приборам, должен провести машину по дну водоема без переключения передач, остановок и резких поворотов.

Перед погружением все танкисты экипируются в индивидуальные аварийно-спасательные средства, изолирующие дыхательные аппараты ИП-5, предназначенные для свободного всплытия или постепенного подъема на поверхность воды при эвакуации экипажа в случае остановки танка или его затопления. С данным аппаратом военнослужащий может провести под водой около 1 часа.

На практические занятия привлекаются военнослужащие, сдавшие нормативы по плаванию и тесты по психологической подготовке. В качестве подготовительного этапа к комплексному занятию по подводному вождению танков военнослужащие осваивают легководолазную подготовку.

В летнем периоде обучения на полигоне Прудбой более 600 танкистов соединений и воинских частей ЮВО получат практику подводного вождения на танках Т-72Б3 и Т-90А.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице