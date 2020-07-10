Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

10.07.2020 (12:57)

Военнослужащие ЮВО в Ростовской области поздравили со 100-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны

Фото Видео

Ветерана Великой Отечественной войны лейтенанта медицинской службы Савенко Марию Андреевну со 100-летним юбилеем поздравил начальник 1602 военного клинического госпиталя г. Ростова-на-Дону полковник медицинской службы Валерий Кокоев и военный комиссар Ростовской области полковник Игорь Егоров.

Цветы, памятные подарки и поздравления Мария Андреевна приняла у себя дома. От командования Южного военного округа (ЮВО) и коллектива военного госпиталя офицеры пожелали фронтовой медсестре крепкого здоровья, бодрости духа, выразив благодарность родным ветерана за их тепло и внимание к юбиляру.

Мария Андреевна с 1941 по 1946 год состояла на военной службе в действующей армии в должности старшей медицинской сестры в сортировочно-эвакуационном военном госпитале №1602, входившем в состав 56-й армии.

Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и многими другими. Имеет двух дочерей, четверых внуков и пятерых правнуков.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Мотострелковое подразделение танкового соединения 150-й дивизии ЮВО отразило нападение условного противника в Ростовской области
Активная фаза совместного учения прошла в Абхазии с участием военнослужащих ЮВО и ВС Абхазии
Танкисты мотострелкового соединения ЮВО проходят обучение по новой методике подготовки экипажей
Батальонные тактические группы ЮВО уничтожили «противника» в горах Северного Кавказа

Метки:
Южный военный округ , Ветераны , Юбилеи
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false