10.07.2020 (12:57)

Военнослужащие ЮВО в Ростовской области поздравили со 100-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Поздравление со 100-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны

Ветерана Великой Отечественной войны лейтенанта медицинской службы Савенко Марию Андреевну со 100-летним юбилеем поздравил начальник 1602 военного клинического госпиталя г. Ростова-на-Дону полковник медицинской службы Валерий Кокоев и военный комиссар Ростовской области полковник Игорь Егоров.

Цветы, памятные подарки и поздравления Мария Андреевна приняла у себя дома. От командования Южного военного округа (ЮВО) и коллектива военного госпиталя офицеры пожелали фронтовой медсестре крепкого здоровья, бодрости духа, выразив благодарность родным ветерана за их тепло и внимание к юбиляру.

Мария Андреевна с 1941 по 1946 год состояла на военной службе в действующей армии в должности старшей медицинской сестры в сортировочно-эвакуационном военном госпитале №1602, входившем в состав 56-й армии.

Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и многими другими. Имеет двух дочерей, четверых внуков и пятерых правнуков.

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