Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

10.07.2020 (12:14)

Мотострелковое подразделение танкового соединения 150-й дивизии ЮВО отразило нападение условного противника в Ростовской области

Мотострелковое подразделение танкового соединения 150 дивизии Южного военного округа (ЮВО) отразило нападение превосходящих сил условного противника на полигоне Кадамовский в Ростовской области в ходе двустороннего батальонного тактического учения.

При отработке практических действий мотострелки провели этап боевой стрельбы в ходе которого было поражено более 300 мишеней, имитирующих авиацию, бронетехнику и живую силу условного противника.

По замыслу учения противник с превосходящими силами вышел в район действия мотострелков и сходу попытался уничтожить их массированным ударом. Мотострелки при поддержке боевых машин пехоты БМП-3 вступили во встречный бой и огнем из 30-мм пушек уничтожили бронеобъекты условного противника, а из стрелкового оружия и ручных гранатометов подавили его живую силу и легкобронированную технику.

Двустороннее батальонное тактическое учение, в котором принимают участие около 2 тыс. военнослужащих и задействовано порядка 200 единиц боевой и специальной техники, продлится до конца текущей недели.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Артиллеристы Северного флота уничтожили танки условного противника прямой наводкой
В ЮВО завершен всеармейский этап конкурса «Инженерная формула»
Батальонные тактические группы ЮВО в Северной Осетии провели тактические учения в двустороннем формате
Экипаж подводной лодки «Колпино» Черноморского флота выполнил глубоководное погружение с покладкой на грунт

Метки:
Мотострелковые войска , Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false