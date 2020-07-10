10.07.2020 (12:14)

Мотострелковое подразделение танкового соединения 150-й дивизии ЮВО отразило нападение условного противника в Ростовской области

Мотострелковое подразделение танкового соединения 150 дивизии Южного военного округа (ЮВО) отразило нападение превосходящих сил условного противника на полигоне Кадамовский в Ростовской области в ходе двустороннего батальонного тактического учения.

При отработке практических действий мотострелки провели этап боевой стрельбы в ходе которого было поражено более 300 мишеней, имитирующих авиацию, бронетехнику и живую силу условного противника.

По замыслу учения противник с превосходящими силами вышел в район действия мотострелков и сходу попытался уничтожить их массированным ударом. Мотострелки при поддержке боевых машин пехоты БМП-3 вступили во встречный бой и огнем из 30-мм пушек уничтожили бронеобъекты условного противника, а из стрелкового оружия и ручных гранатометов подавили его живую силу и легкобронированную технику.

Двустороннее батальонное тактическое учение, в котором принимают участие около 2 тыс. военнослужащих и задействовано порядка 200 единиц боевой и специальной техники, продлится до конца текущей недели.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице