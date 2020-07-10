Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

10.07.2020 (11:00)

Батальонные тактические группы ЮВО уничтожили «противника» в горах Северного Кавказа

Батальонные тактические группы мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Северной Осетии уничтожили условного противника в горах Северного Кавказа. Активная фаза двустороннего батальонного тактического учения с боевой стрельбой прошла на полигоне Тарское.

В ходе тактического учения батальонные группы при поддержке армейской авиации отработали ведение обороны в горно-лесистой местности, переход в наступление, захват и удержание выгодного рубежа, выход из боя и отход в район восстановления боеспособности.

В двустороннем батальонном тактическом учении приняли участие более 1,2 тыс. военнослужащих ЮВО, было задействовано около 200 единиц вооружения и военной техники, в том числе транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8 АМТШ, транспортно-боевые вертолёты Ми-35М, танки Т-90А, боевые машины пехоты БМП-3, самоходные артиллерийские установки «МСТА-С», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», а также комплексы беспилотных летательных аппаратов.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
В ЮВО завершен всеармейский этап конкурса «Инженерная формула»
Батальонные тактические группы ЮВО в Северной Осетии провели тактические учения в двустороннем формате
Экипаж подводной лодки «Колпино» Черноморского флота выполнил глубоководное погружение с покладкой на грунт
Разведчики ЮВО в Абхазии отработали навыки уничтожения диверсантов условного противника в горах

Метки:
Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false