10.07.2020 (11:00)

Батальонные тактические группы ЮВО уничтожили «противника» в горах Северного Кавказа

Батальонные тактические группы мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Северной Осетии уничтожили условного противника в горах Северного Кавказа. Активная фаза двустороннего батальонного тактического учения с боевой стрельбой прошла на полигоне Тарское.

В ходе тактического учения батальонные группы при поддержке армейской авиации отработали ведение обороны в горно-лесистой местности, переход в наступление, захват и удержание выгодного рубежа, выход из боя и отход в район восстановления боеспособности.

В двустороннем батальонном тактическом учении приняли участие более 1,2 тыс. военнослужащих ЮВО, было задействовано около 200 единиц вооружения и военной техники, в том числе транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8 АМТШ, транспортно-боевые вертолёты Ми-35М, танки Т-90А, боевые машины пехоты БМП-3, самоходные артиллерийские установки «МСТА-С», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», а также комплексы беспилотных летательных аппаратов.

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