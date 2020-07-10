10.07.2020 (11:26)

Танкисты мотострелкового соединения ЮВО проходят обучение по новой методике подготовки экипажей

Экипажи танков Т-90А мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) приступили к обучению по новой методике тактико-огневого упражнения стрельб (ТОУС) на полигоне Прудбой в Волгоградской области.

Новый метод характеризуется непредсказуемыми условиями выполнения упражнений и одновременным сочетанием огневых задач с использованием всего комплекса вооружения танка. Динамично меняющиеся тактическая и мишенная обстановка развивают у экипажа оперативную реакцию и способность действовать нестандартно при решении боевых задач.

В ТОУС реализованы требования, по некоторым показателям превышающие нормативы подготовки экипажей боевых машин в ведущих странах мира, в частности, на 200 м увеличена дальность ведения огня из орудия танка (до 2200 м). За счет сокращения времени показа мишеней сократилось время прицеливания, возросли темпы стрельбы.

В текущем учебном периоде более чем на 20% увеличена интенсивность боевой учебы по сравнению с прошлым годом. Общее количество занятий по вождению боевых машин составит более 160 часов, огневых тренировок и практических стрельб более 220 часов. Каждое второе занятие проводится в ночное время суток.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице