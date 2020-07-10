10.07.2020 (10:52)

Экипажи Су-30СМ и Су-24М морской авиации Черноморского флота в ходе учения осуществили дозаправку в небе над Крымом

Экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М из состава морской авиации и ПВО (МА и ПВО) Черноморского флота (ЧФ) отработали дозаправку топливом от самолёта-топливозаправщика в воздухе в рамках лётного тактического учения (ЛТУ).

Дозаправку боевых машин в воздухе обеспечивал экипаж самолёта-заправщика Ил-78.

Тренировки по пополнению запасов топлива в воздухе проводились поочерёдно в допустимых минимальных и максимальных границах по высоте. Дистанция между самолётами во время заправки не превышала 10-12 метров, при этом расстояние от конуса-датчика до штанги заправки лётчики определяли визуально.

Умением осуществлять данную операцию должен обладать каждый лётчик, управляющий самолётом, на котором предусмотрена система дозаправки топлива в полёте. Дозаправка без посадки на аэродром существенно повышает дальность полёта, увеличивает тактический радиус действия самолёта и возможности выполнения поставленных задач.

Всего в мероприятии было задействовано две пары Су-30СМ и Су-24М из состава подразделений морской авиации и ПВО Черноморского флота

Справочно:

Дозаправка в воздухе является одним из самых сложных видов боевой подготовки, особенно после контактирования с конусом-датчиком топливозаправщика, после которого требуется удержание самолёта в строю дозаправки в положении контакта на небольшом расстоянии. В ходе удержания курса на заправляемый самолёт влияют как двигатели самолёта-заправщика, так и спутный след от его крыльев (спутный след от крыла – это воздушное течение в виде возмущённых масс воздуха, сходящих с крыла, стабилизатора и других поверхностей фюзеляжа летательного аппарата).

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